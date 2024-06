Migliaia in corteo per la parata del Pride

La parata del Pride ha riportato nel centro storico spezzino i colori e gli slogan di chi si batte per i diritti della comunità Lgbtqia+. Secondo gli organizzatori a comporre il serpentone c’erano cinquemila persone, mentre erano poco più di tremila secondo le forze dell’ordine che le hanno accompagnate lungo tutto il percorso, da Piazza Brin a Viale Mazzini.

Ma la consueta diatriba sul numero delle partecipanti non cambia il succo del discorso: anche la terza edizione della parata è perfettamente riuscita e ha introdotto al meglio gli ultimi eventi in programma al village allestito presso il Pin.

Durante il corteo, organizzato da Raot, Cgil, Arci e Spezia per la Palestina, è intervenuto il segretario provinciale del sindacato, Luca Comiti: “Lo scorso 17 maggio il governo Meloni ha deciso di non firmare la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtqia+ avanzata dalla presidenza di turno belga del Consiglio Ue e sottoscritta da 18 Paesi membri su 27. E nell’ultimo G7 la Meloni ha imposto di togliere dal documento conclusivo il riferimento al diritto di aborto ed il passaggio sulla difesa dell’identità di genere e della comunità Lgbtqia+. Scelte gravi e sbagliate e in perfetta continuità con gli attacchi alle persone trans e alle famiglie omogenitoriali, che mirano a privare di diritti le bambine e i bambini, oltre a minacciare l’abolizione delle unioni civili. In questo modo, le destre fasciste e reazionarie stanno portando avanti l’ennesimo e duro attacco ai diritti delle persone in ogni ambito della loro vita. Un attacco che dobbiamo contrastare e fermare. Aderire, partecipare e sostenere il Pride è per noi un momento per mettere in stretta connessione i diritti della persona con i diritti sociali. Per questo, durante il La Spezia Pride di oggi è possibile firmare a sostegno dei quattro referendum promossi dalla Cgil per un lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso nei banchetti appositamente allestiti per la raccolta delle sottoscrizioni qui durante il concentramento per la manifestazione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com