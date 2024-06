Pietra Ligure, non solo Matteo Cocco: rosa biancoceleste confermata in blocco

Pietra Ligure. Il Pietra Ligure riparte dalle sue certezze. Dopo aver stretto un accordo biennale con Matteo Cocco, pochi minuti fa il sodalizio del neopresidente Ricciardi ha annunciato una serie di conferme in blocco. La società, dopo la straordinaria stagione disputata, opta dunque per la continuità riponendo nuovamente fiducia in gran parte dei giocatori i quali hanno ottenuto lo storico traguardo dei playoff.

Di seguito ecco la nota diffusa dal club: “L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica che, in vista della stagione agonistica 2024-2025, faranno parte della rosa della prima squadra i giocatori:

» leggi tutto su www.ivg.it