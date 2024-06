Rapallo torna alle urne: lunedì alle 16 circa sapremo chi sarà il sindaco

Domani (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) Rapallo torna votare per decidere chi amministrerà la città nei prossimi 5 anni. Non sono stati giorni esaltanti quelli della campagna elettorale per il ballottaggio. La tendenza, per altro nazionale, è in genere quella di cercare di demolire l’avversario. Poi ci sono gli “opinionisti” che scrivono ai giornali sperando nella pubblicazione, probabilmente convinti che il loro parere possa cambiare quello degli elettori; sempre meglio di chi, per esaltare il vincitore, attende che il risultato sia certo, senza affidare nulla al caso.

A Rapallo hanno diritto al voto 29.176 cittadini:, al primo turno ha votato solo il 50,74 per cento degli aventi diritto e questo la dice già lunga; in genere al ballottaggio l’affludsso alle urne è minore.

» leggi tutto su www.levantenews.it