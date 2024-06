Rigassificatore, anche il comitato per la dismissione immediata non è convinto dalle risposte sul Piano di emergenza

“Continuiamo a pensare che circoscrivere l’ambito di sicurezza a pochi metri di raggio dall’impianto – così facendo si esclude la presenza di civili abitazioni e della popolazione stessa – quando altre realtà nel mondo e anche nel nostro stesso Paese, basti pensare al rigassificatore off shore di Livorno, considerano l’area di potenziale rischio di ben 3,7 km. Le considerazioni fatte dalla Prefettura nelle risposte alle osservazioni sul fatto che a Livorno trattasi di impianto off shore, e quindi suscettibile di prescrizioni in merito alla navigazione marittima, a maggior ragione e con maggior rigore dovrebbero applicarsi ad un impianto a terra dove peraltro la navigazione marittima è presente e intensa forse come quella del porto di Livorno”. Lo afferma in una nota il neo nato Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia, commentando le risposte alle osservazioni fornite nei giorni scorsi dalla Prefettura spezzina.

“Altra risposta che non ci convince è quella di non considerare ancora i progetti di Vessel Reloading (hub per il gas alla Sardegna) e Truck Loading (attraversamento del Golfo della Spezia con chiatte con autocisterne di Gnl) in quanto non ancora realizzati. Anche se è così, secondo noi occorrerebbe già ora valutare gli impatti sulla sicurezza che questi due progetti comporteranno, in un golfo dove sussistono grossi problemi di intralcio tra traffico privato, turistico, marittimo, militare, industriale”, proseguono dal comitato che si è costituito nelle scorse settimane e che nei giorni scorsi ha svolto due incontri con la popolazione dei borghi marinari del Ponente del Golfo, incontrando i cittadini a Marola e Fezzano.

“Lo stesso – affermano ancora dal comitato – vale per la presenza, delle navi navi gasiere in scarico al rigassificatore, e del gasdotto. Se è vero che esse stesse adempiono a piani di sicurezza interne, sussiste comunque un potenziale rischio nel momento in cui sono attraccate al terminal anche per quello che noi abbiamo chiamato “effetto domino” e “rapida transizione di fase”; su questo le risposte sono insoddisfacenti. Si esclude la possibilità di un incidente con un effetto domino sul golfo solo in base al Rapporto di sicurezza redatto da Gnl stesso e approvato dal Comitato tecnico regionale. L’esclusione pare dovuta meramente a calcoli di rischio probabilistici ritenuti residuali. Calcoli che, ovviamente, noi respingiamo con forza. In merito alle nostre osservazioni su un possibile irraggiamento del vicino abitato di Fezzano, la Prefettura dice testualmente che può anche essere considerato, in via precauzionale, un raggio più vasto di quello minimo considerato nel piano di emergenza esterna e quindi un coinvolgimento della popolazione in merito alle informative di rischio ed ai comportamenti da tenere in caso di incidente”, concludono dal comitato.

