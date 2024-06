Savona. Il Sindaco Russo ha candidato Savona a capitale della cultura 2027, ma con che coraggio porta avanti questa iniziativa?

Savona è una città allo sbando e pervasa dal degrado. L’amministrazione comunale si concentra su progetti fallimentari se non addirittura controproducenti come la passerella in legno sulla spiaggia, destinata a essere spazzata via alla prima mareggiata; la pedonalizzazione delle vie del centro, che hanno reso impossibile ai cittadini muoversi per la città.

» leggi tutto su www.ivg.it