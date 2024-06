Savona, inaugurata la panchina azzurra dei diritti dei bambini e degli adoloscenti

Savona. Questa mattina in Via Paleocapa, in occasione del 50esimo anniversario della costituzione del Comitato Unicef Italia, è stata inaugurata la “Panchina Azzurra dei Diritti dei bambini e degli adolescenti”.

“Bisogna riflettere su come possiamo contribuire a garantire un mondo migliore per tutti bambini, che hanno il diritto di crescere in un ambiente sicuro e amorevole. La panchina azzurra, proprio come il colore della bandiere dello storico Fondo delle Nazioni Unite, è la seconda tappa, dopo il Baby Pit Stop inaugurato un mese fa nell’atrio del Comune di Savona, grazie a un percorso nato dalla collaborazione con il Comune di Savona, in particolar modo con il vicesindaco Elisa Di Padova sensibile ai bisogni dei più piccoli e con l’Assessore Branca che sta elaborando una serie di azioni per rendere Savona sempre di più una città Amica dei bambini. Un simbolo per ricordare alle famiglie e alle istituzioni l’importanza di ascoltare i più piccoli rispettando i lori diritti”, afferma il Presidente Provinciale di Savona per Unicef, Veronica Cocumazzo.

» leggi tutto su www.ivg.it