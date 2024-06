Sestri: “Mediaterraneo in perdita di 156 mila euro nel 2023”

Dal gruppo consiliare “Solinas Sindaco”: Albino Armanino, Luca Balotta, Lidiana Michelon, Leonardo Sanguineti, Polo Smeraldi, Elisa Troglio



Mediaterraneo in perdita di 156 mila euro nel 2023. Per la società è il secondo bilancio in rosso, dopo che il bilancio 2022 si era chiuso con una perdita di 46.862 euro, generata dalla mancata applicazione dell’IVA ai trasferimenti pagati dal Comune, con in più 84.984 euro solo di sanzioni e interessi moratori. Si conclude così la buona amministrazione Ghio-Massucco.

In questi mesi, la nostra amministrazione si è trovata a risolvere numerosi problemi creati da altri. Questo è solo l’ultimo e il più eclatante dei problemi che ci siamo trovati a dover risolvere, il più significativo anche perché l’ex amministratore di Mediaterraneo, che ha gestito per anni la società in house, era l’ex candidato sindaco del PD, lo stesso candidato che ora si troverà in consiglio a dover discutere e votare sul piano di risanamento.

La gestione amministrativa di Mediaterraneo è sempre stata poco chiara e confusionaria, ma grazie al lavoro del nuovo amministratore nominato dal nostro sindaco, incominciamo a vedere miglioramenti nella gestione della società, che prima veniva trattata come un’entità separata piuttosto che un braccio operativo del Comune.

Il piano di risanamento mira a rimettere in piedi la partecipata. Tutti i documenti verranno inviati alla Corte dei Conti, che farà le sue valutazioni. Purtroppo, alla fine, chi ci rimetterà dopo anni di gestione Massucco-Ghio sarà la cittadinanza, che per salvare la società dovrà investirci altre centinaia di migliaia di euro.