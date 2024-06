Sim Marina, alla Spezia il congresso nazionale: “Imbarchi ripetuti fenomeno da non sottovalutare”

Il maresciallo Warner Greco è il primo segretario generale del sindacato militare SIM Marina. Nativo di Crotone, ma da 28 anni di stanza alla Spezia, è stato eletto durante il primo congresso nazionale che si è tenuto presso l’auditorium della Mediateca Regionale di Via Firenze. A suo modo un evento, visto che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono autorizzate per legge solo dall’estate del 2022. Una realtà che muove i primi passi dunque, dovendo vincere un certo scetticismo dei colleghi oltre che creare un rapporto con i vertici.

“Vogliamo essere il collante tra lo Stato Maggiore Marina e gli equipaggi – spiega Greco -. La Marina Militare svolge un ruolo critico per il Paese nello scenario internazionale, con la dislocazione di molte unità in mari lontani e per questo pensiamo ci sia bisogno di attenzione al benessere del personale. In un contesto di sofferenza d’organico che riguarda tutte le forze armate, questo è un aspetto che per noi è particolarmente sentito viste le tante unità entrate in servizio con la Legge Navale. Penso alle Fremm, ai pattugliatori polivalenti d’altura, al Vulcano e prossimamente al Trieste. Il fenomeno degli imbarchi ripetuti non va sottovalutato”.

