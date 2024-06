A Loano barba e capelli si pagano… in BitCoin: il nuovo servizio offerto dal parrucchiere Massimo Giovannini

Loano. Il taglio costa 0,00025, mentre lo shampoo poco più della metà e cioè 0,00013; per la barba, invece, il prezzo è di 0,00017. Quelle che stiamo sciorinando non sono le tariffe (in euro) di un parrucchiere per uomo particolarmente conveniente che ha deciso di sbaragliare la concorrenza abbassando drasticamente le proprie richieste, ma semplicemente i prezzi “in BitCoin” dei servizi offerti da Massimo Giovannini, parrucchiere di Loano con salone in via Dante. Esatto, prezzi “in BitCoin”, perché da Massimo Giovannini è possibile pagare shampooo, taglio e barba utilizzando la criptovaluta nata nel 2009.

Giovannini è una delle poche realtà della Riviera (in zona c’è lo studio grafico Kaos di Loano e la palestra Asd Multidisciplinare di Pietra Ligure, oltre a qualche altra attività verso la provincia di Genova) ad utilizzare “Wallet of Satoshi”, l’App per i pagamenti digitali che prende il nome dal creatore dei BitCoin, lo scienziato noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto; il Satoshi è anche un’unità di misura che corrisponde a un centomilionesimo di BitCoin.

