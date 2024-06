Amt, sindacati sulle barricate: “Servizio estivo insufficiente, mancano le condizioni di sicurezza”

Genova. A una settimana dall’entrata in vigore dell’orario estivo i sindacati dei lavoratori Amt sono sulle barricate. Sotto accusa ancora le criticità in materia di sicurezza, ma anche l’assetto di linee e corse deciso dall’azienda per questi mesi.

“Il servizio estivo ha già palesato ciò che nessuno, a partire da chi lavora ogni giorno sul campo, avrebbe auspicato – scrive la Faisa Cisal -. Terminato l’orario invernale, caratterizzato da forti criticità alla regolarità del servizio, c’era quantomeno da attendersi che il nuovo orario tenesse conto di quanto emerso negli ultimi mesi. Invece sono andate a replicarsi le medesime situazioni, con tempi di percorrenza insufficienti e soste previste al capolinea inferiori a 5 minuti anche su linee direttrici che, in tutta evidenza, vedono quindi, al minimo intoppo su strada, compromessa la regolarità del servizio”.

