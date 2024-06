Atletica, sorride l’Alba Docilia: per il secondo anno consecutivo centrati i Campionati Italiani Assoluti

Albisola Superiore. Un weekend indimenticabile. Lo scorso fine settimana è stato foriero di soddisfazioni per l’Atletica Alba Docilia, realtà in estrema salute riuscita a mettersi ancora una volta in risalto grazie ai risultati ottenuti dalle proprie atlete.

“Brescia 15 e 16 Giugno 2024. Per il secondo anno di fila ci siamo riusciti – scrive la società albisolese in una nota stampa -. Anzi… ci sono riuscite. Con il sesto posto al Challenge di Brescia con l’ottimo tempo di 3’50’’85 il quartetto Ferro-Stranieri-Rosati-Ponsicchi si qualifica per i Campionati Italiani Assoluti di La Spezia.

