Boissano, il sindaco contro l’aumento dei campi elettromagnetici: “Nessuna ragione può giustificare il rischio per la salute pubblica”

Boissano. E’ pari a 6 volt per metro il limite dei campi elettromagnetici sul territorio del Comune di Boissano. Lo stabilisce un’ordinanza emessa lo scorso 17 giugno dal sindaco Paola Devincenzi.

L’ordinanza è stata diramata sulla scorta di quanto previsto dalla legge numero 214 del 30 dicembre 2023, che rispetto proprio al tema dell’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, prevede che in assenza di specifiche previsioni regolamentari tali limiti sono fissati “in via provvisoria a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D”.

» leggi tutto su www.ivg.it