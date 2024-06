Chiavari: il temporale si abbatte sulla Festa di San Pietro

Il maltempo delle prime ore della mattinata ha modificato il programma della Festa di San Pietro agli Scogli: il concerto della banda, la messa e i soluti delle autorità sono stati annullati. Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, resta confermata la gara del miglio marino entro le dighe, che si svolgerà a partire dalle 11, e la muscolata nel pomeriggio.

Questa sarebbe stata la 37^ edizione iniziata nel 1987, ripresa dall’Asd Pro Scogli che ha voluto onorare la tradizione dell’omonimo quartiere, protagonista negli anni Cinquanta e Sessanta di una festa in onore di San Pietro, patrono dei Pescatori, in cui venivano offerti i muscoli alla cittadinanza il 29 giugno, giorno festivo, in collaborazione con il comune. “Noi abbiamo voluto recuperare questa tradizione. La particolarità è che per preparare i muscoli utilizzavano grosse teglie (lamerun) che erano serviti per fare il sale marino durante la seconda guerra mondiale”, racconta Flavio Bertini, presidente dell’Asd Pro Scogli. La festa del rione Scogli era un appuntamento per tutta Chiavari a cui non si poteva mancare”.

