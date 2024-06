Corruzione, i legali di Spinelli ci riprovano e chiedono di nuovo la revoca dei domiciliari

Genova. Gli avvocati di Aldo Spinelli, Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza ci riprovano e presentano una nuova istanza alla giudice Paola Faggioni, per chiedere la revoca degli arresti domiciliari per l’84enne imprenditore, chiuso in casa sua a villa Carrara a Quarto dal 7 maggio, giorno del suo arresto nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari anche il governatore Giovanni Toti.

L’istanza è stata depositata giovedì 20 giugno. La giudice, sentito il parere della Procura, dovrà decidere entro 5 giorni. Considerati i giorni festivi (domenica e a Genova anche lunedì 24 giugno per la festa del patrono San Giovanni Battista), la decisione potrebbe arrivare martedì o mercoledì.

