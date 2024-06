“Di sole telecamere si può morire. E il quartiere Umberto I rischia questo”

Leggiamo, molto di frequente, dei meritori controlli, sanzioni ed arresti nel quartiere Umbertino da parte delle Forze dell’ordine. La notizia può fare solo piacere al sottoscritto e ai cittadini: la legalità è un aspetto fondamentale per qualsiasi comunità che voglia definirsi ed essere tale. Credo che su questo siamo tutti concordi. Premetto che parlo con il cuore, in quel quartiere sono nato e in quei luoghi sono cresciuto. Il tratto principale dell’Umbertino era il senso di comunità e di solidarietà che si respirava. La socialità era molto radicata e sviluppata. Tutto questo, oggi, si è ristretto e indebolito, la società è cambiata radicalmente e non sempre in meglio.

Sono convinto che avere un altro tasso di socialità e fare comunità rimangano due elementi imprescindibili per un vivere di qualità sul territorio. Se non si lavora a questo obiettivo, e continueremo solo con la sacrosanta e oggi necessaria politica repressiva, non si darà mai una prospettiva diversa al quartiere Umbertino ed ai suoi residenti. L’ambizione deve essere quella di avere “arresti zero”, perché significherebbe essere riusciti a incidere positivamente su quella realtà così complessa e difficile. Molti negozi hanno chiuso, non c’è più un bancomat, ha chiuso lo storico e ultimo alimentari. Perché non si pensa ad incentivi per il mantenimento della presenza, nei quartieri, dei negozi di vicinato?

Il decoro lascia a desiderare, le case popolari hanno bisogno urgente di manutenzione per essere vissute. Occorre lavorare per fare rispettare le regole minime di convivenza tra le persone. Esiste un’idea per affrontare la questione del disagio, in particolare quello giovanile? È urgente che l’amministrazione comunale lavori ad un progetto che affronti le diverse problematiche (economiche e sociali) per provare a invertire la situazione odierna. Chi vive il quartiere e nel quartiere deve essere parte di questo tentativo di rinascita. Sono consapevole che non sia semplice intervenire, ma sono sicuro che, analizzati e messi a fuoco problemi e bisogni, qualcosa le istituzioni, collaborando tra loro, possano fare. Altrimenti i continui sforzi in termini di ordine pubblico rischiano di essere vani. Non si può più mettere da parte il problema. La soluzione non può essere solo quella di disseminare di telecamere, certo utili, il quartiere. Di sole telecamere si può morire. E il Quartiere Umberto I rischia questo.