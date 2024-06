“Futuro aperto” e il teatro estivo per ragazzi con l’attore Francesco Riva

Saranno due settimane di “full immersion” nel mondo del teatro, insieme con l’attore professionista Francesco Riva, classe 1993, ma già autore ed interprete di un monologo di grande successo dal titolo “DiSlessia … Dove sei Albert?”, quelle proposte ai ragazzi spezzini che partecipano al programma “Futuro aperto”, e che veda tra i protagonisti di progetto la Caritas diocesana insieme alle sue strutture. Partner di “Futuro Aperto” sono infatti alla Spezia l’associazione “Mondo Nuovo” Caritas e “La casa sulla roccia”, mentre il Comune della Spezia ha dato il suo patrocinio. Il campus, gratuito, si rivolge a ragazzi e ragazze dai dodici ai diciassette anni e si terrà al centro “Dialma Ruggiero”.

Nel quartiere di Fossitermi, dall’1 al 12 luglio, ogni mattina, dalle 9 alle 13. Durante il laboratorio, i partecipanti impareranno a stare sul palco, ma soprattutto stringeranno nuove amicizie, coltivando una passione comune. Nel campus di Futuro Aperto, i giovani potranno lasciarsi andare, in un ambiente libero da giudizi, dove mettersi in gioco e far emergere la propria creatività espressiva. Come disse Jerzy Grotowski – sottolineano gli organizzatori -, “Il teatro non è indispensabile. Serve ad attraversare le frontiere fra te e me”. Per iscriversi, cosa che tutti possono fare, si deve inviare una mail a lacasasullaroccia@caritasdiocesana.it. Su futuroaperto.it, inoltre, è invece possibile scorprire tutte le altre attività, sempre del tutto gratuite, proposte per l’estate spezzina da questo progetto, che è stato selezionato dalla struttura “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e che è cofinanziato da Fondazione Carispezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com