I tesori nascosti da sfruttare meglio: passeggiata degli artisti di Albissola, scogli bianchi e neri di Varazze e Colle di Cadibona

Provincia. Da noi ci sono alcuni capolavori mondiali che ci stanno sotto gli occhi ogni giorno e che, forse proprio per questo, non apprezziamo a sufficienza o ancora non sono valorizzati a dovere.

Ne abbiamo scelti tre, nel modo più assoluto senza cercare responsabili di eventuali trascuratezze, ma solo per segnalarli nel caso si volesse o potesse sfruttarli meglio: la passeggiata degli artisti di Albissola, gli scogli bianchi e neri dei Piani d’Invrea a Varazze e il luogo dove nascono, secondo i libri di testo, le Alpi e gli Appennini sul Colle di Cadibona. La passeggiata degli artisti è ovviamente opera dell’uomo, gli altri due siti si devono solo alla natura.

