Impianti vie San Martino e San Isidoro, la sindaca Mazzi scrive ad Arpal e Asl per verifica emissioni

Rita Mazzi, sindaca di Follo, ha inviato ad Arpal e Asl5 una richiesta di verifica di emissioni degli impianti di telefonia radio base e trasmissione dati collocati in Via San Martino e in Via San Isidoro. “Dato atto che allo stato attuale i due impianti in questione risultano collaudati e attivati – scrive la prima cittadina, recentemente confermata -, con la presente si richiede, con cortese sollecitudine, all’Arpal e al Servizio Igiene pubblica dell’Asl5 spezzino, per quanto di propria competenza, di attuare le necessarie misure al fine di verificare se le emissioni elettromagnetiche dei due impianti stessi rientrino nei limiti massimi fissati per legge”. Questo, conclude Mazzi, “in ragione degli impegni assunti dallo scrivente sindaco nei confronti della cittadinanza”. Nella comunicazione, siglata lo scorso 19 giugno, si indicano anche i pareri Arpal di riferimento per i due impianti.

