In Liguria c’è un parrucchiere dove si può pagare in BitCoin: “Vi spiego come funziona”

Loano. Nell’epoca in cui la valuta digitale la fa sempre più da padrone e in cui si usa la carta di credito anche per pagare caffè e brioches al bar, in Liguria è possibile pagare il barbiere utilizzando una moneta il cui valore unitario è pari (ad esempio) a quello di metà di un appartamento di piccole/medie dimensioni. O di un’auto di lusso.

Da Massimo Massimo Giovannini, parrucchiere di Loano con salone in via Dante, il taglio costa 0,00025, mentre lo shampoo poco più della metà e cioè 0,00013; per la barba, invece, il prezzo è di 0,00017. Sono prezzi “in BitCoin, la criptovaluta nata nel 2009: il suo valore unitario è di oltre 60mila euro ed ecco spiegate queste cifre “con così tanti zeri dopo la virgola” per un servizio che costa 15 euro.

