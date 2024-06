La prima domenica d’estate è di pioggia. Continua il giugno formato marzo e la pre-palio subisce un nuovo rinvio

L’incertezza di un sabato a metà strada tra il sole e i nuvoloni con minaccia di pioggia per buona parte della giornata, la certezza che il paventato maltempo caratterizzi questa prima domenica d’estate. E’ una sveglia sotto la pioggia per una gran parte della popolazione spezzina: per l’instaurarsi di una circolazione ciclonica sul Tirreno, si attendeva spiccata variabilità con precipitazioni, temporali e rovesci anche forti che ritroveremo anche domani, lunedì. Ma intanto le condizioni meteo-marine hanno consigliato l’annullamento della pre-palio prevista per questa mattina nello specchio acqueo della Morin: si trattava del recupero della gara inizialmente programmata a Lerici lo scorso 4 giugno e anch’essa annullata per il maltempo. Temperature odierne comprese fra i 19 e i 24 gradi.

