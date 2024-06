La saracinesca della Cartoleria Canale si è abbassata per l’ultima volta

Ieri pomeriggio si è abbassata per l’ultima volta la saracinesca della storica Cartoleria Canale di piazza Garibaldi a Sarzana. Come annunciato lo scorso maggio infatti ieri si è chiusa una lunghissima avventura durata oltre mezzo secolo per un’attività che è stata punto di riferimento per generazioni di abitanti della Val di Magra. Diana Fornelli e Antonella Casella – per le quali da oggi inizia la meritata pensione – nell’ultimo giorno di lavoro hanno ricevuto anche la visita dell’assessore alle attività produttive Luca Ponzanelli che a nome di tutta la cittadinanza ha consegnato loro una pergamena di ringraziamento. “Sarzana – ha detto l’esponente della giunta Ponzanelli – abbraccia la Cartoleria Canale e queste due splendide donne che per oltre cinquant’anni si sono prese cura di tanti di noi. Oggi chiude un pezzo della nostra infanzia”. “Grazie a tutti per l’affetto – hanno invece sottolineato Fornelli e Casella – vi ricorderemo sempre”.

