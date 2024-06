Le fiamme accendono il Batiston in una Migliarina in festa per San Giovanni

Migliarina è nel pieno delle celebrazioni per San Giovanni, in programma dal 22 al 24 giugno. In corso la tradizionale fiera con le immancabili bancarelle, stasera davanti alla chiesa si è svolto il falò del Batiston. Alla tradizionale figura spezzina è dedicata la sagra, alla quinta edizione, che prevede ogni sera a partire dalle 18.45 l’apertura della fiera di beneficenza e degli stand gastronomici. E domani, lunedì 24, ecco maxi-schermo, ravioli e sgabei, per Italia-Croazia, più l’esibizione di Judo e Arti Marziali sul Piazzale della Chiesa, organizzata dall’ASD Olimpia Club Migliarina.

