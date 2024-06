Menu “a rebus” e cartine semplificate: a Loano parte il progetto di comunicazione aumentativa per favorire l’inclusione dei disabili

Loano. All’apparenza assomigliano a piccoli rebus, che richiedono di “mettere in fila” le varie parole per avere poi il senso compiuto della frase. Facciamo l’esempio di un “maxi toast da 5 euro”. Un quadrato colorato di rosso, indicato da una freccia e affiancato da altri due quadrati più piccoli, indica il “maxi”; il disegno di un toast, ovviamente, richiama il panino; il senso del “da” inteso come “moto da luogo” è dato da un quadrato dalla quale fuoriesce una freccia; il costo di 5 euro, semplicemente, è esplicitato dal disegno di una banconota di quel valore. Sembrano giochi di intelligenza, studiati magari per far divertire i bimbi o per sfidarsi tra amici mentre si è in attesa di ricevere l’ordinazione: in realtà sono i menu in comunicazione aumentativa che sono apparsi da qualche giorno in alcuni esercizi commerciali del centro storico di Loano.

Il progetto viene portato avanti da anni dal Servizio di Formazione all’Autonomia SFA “Il Ponte” della cooperativa sociale Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali (sito a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, ma operante a livello sovra-distrettuale anche su altri paesi limitrofi) con lo scopo di facilitare l’inclusione comunicativa. E’ un’iniziativa che “Il Ponte” porta da anni nei territori che frequenta grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali incontrate negli anni dei territori in cui è presente il servizio. A Loano è stato diffuso dal creativo Alessandro Gimelli, con grande disponibilità e accoglienza da parte degli esercenti coinvolti ad oggi.

