Nel 2023 spezzino meno ondate di calore e pioggia un giorno ogni quattro

Pubblicata nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, elaborato da IlMeteo.it, l’indagine sulla “vivibilità climatica” dei capoluoghi di provincia italiani nel 2023. Ecco dunque, voce per voce, quello che per lo studio è stato il 2023 della nostra provincia. Per quanto riguarda la Brezza estiva (km/h medi di vento nella stagione estiva – media dei valori orari di vento dal 1 giugno al 31 agosto), Spezia ha fatto registrare una media di 6 km orari, come nel 2022; sul fronte Caldo estremo, il capoluogo ha messo a referto cinque giorni con temperatura sopra i 35 gradi (lo stesso l’anno precedente); altro parametro è il Comfort per umidità, che misura il numero giorni annui in cui l’umidità resta tutto il giorno tra il 30 e il 75%: a Spezia nel 2023 è accaduto 58 volte (77 nel 2022). Quindi l’Escursione termica (media annuale della differenza temperatura massima – minima giornaliere): il capoluogo levantino vede una differenza media di 9 gradi (come nel 2022). Proseguendo troviamo la voce Eventi estremi, cioè numero giorni con almeno 40 mm di precipitazioni più vento con raffica massima sopra i 40 km/h): la città ne ha registrati quattro, nessuno invece nel 2022.

Proseguiamo con i Giorni freddi, cioè numero giorni annui con temperatura massima sotto i 3°C: Spezia non ne ha contati (come negli ultimi anni), mentre per quanto concerne i Giorni di gelo (numero giorni annui con temperatura minima sotto zero) nel 2023 ne ha visti otto (sei nel 2022). Sul piano poi dell’Indice di calore sono stati 38 i giorni di disagio con indice>32 (Estrema Cautela), 21 in meno rispetto al ’22; l’indice è quello messo a punto da Steadman; combina i valori di umidità, temperatura, vento e radiazione solare. Sono stati invece 35 (+14 rispetto al 2022) i giorni di Nebbia, cioè quelli con umidità relativa >= 95%, assenza di precipitazioni e temperatura <=12°C, il tutto per almeno 3 ore consecutive. Sessantadue (-38 rispetto al 2022) le Notti tropicali, cioè quelle con temperatura media >= 20°C nella fascia oraria 21.00-8.00. E ancora, la media annuale della metrica cloud cover nella fascia oraria 08-21, che definisce la Nuvolosità diurna, per Spezia è stata del 38 per cento (34 per cento nel 2022).

