Rapallo: cade e muore improvvisamente Luigi Galli

E’ caduto ieri a metà pomeriggio a San Maurizio di Monti, frazione collinare di Rapallo. A soccorrerlo il 118 con l’automedica e la Croce Bianca. Le condizioni apparivano gravi per un trauma cranico. Tanto che l’immediato trasporto all’ospedale di Lavagna avveniva in codice rosso. Poi il decesso. E’ morto così Luigi Galli, 75 anni, attivo uomo di sinistra che anche durante lo scorso 25 aprile aveva contestato con convinzione l’insufficienza, a suo dire, di bandiere esposte. Come tecnico, aveva lavorato alla Mediaset. Tra gli hobby la cura dell’orto e quello della fotografia; sue tante bellissime foto della Pro Recco Rugby dove giocava il figlio Diego.

Lascia nel dolore la moglie Mariella Gerbi, già apprezzata consigliere comunale nella giunta Costa, il figlio Diego, l’adorato nipote Jacopo e i parenti tutti.

