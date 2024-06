Reti, gavitelli, pneumatici: a Lerici una proficua mattinata a pesca di rifiuti

Pneumatici d’auto, gavitelli rotti, avanzi di reti da pesca, bottiglie e così via… questo il prezioso bottino pescato oggi a Lerici dalle acque prospicenti Calata Mazzini, prezioso naturalmente non per il valore in sé, ma per il fatto di essere stato sfrattato dal mare. E’ il risultato dell’edizione 2024 della manifestazione “Fondali puliti”, promossa da Lega navale di Lerici e Lerici sub e patrocinata dal Comune lericino, che dopo un sabato di conferenze legate alla tutela marina ha visto stamani la fase operativa, con appuntamento in Calata Mazzini per tirare via dal mare ospiti indesiderati.

