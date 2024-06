Satnam, morto di sfruttamento

Da Sabaudia, in paesaggio lagunare, una delle città fondate durante la bonifica dell’Agro Pontino, si sale verso borghi di remota origine. Qui si ammira l‘Abbazia di Fossanova, la prima in Italia delle costruzioni nei modi gotico-cistercensi. Per arrivarci si attraversa il piano già paludoso, ora coltivato. Quando andai vidi tanti trattori, e vecchi furgoni che portavano al lavoro i braccianti stranieri. Mi fermai per vedere quei campi, scattare qualche foto. Fui scacciato in malo modo da un gruppo di brutti ceffi – al servizio dei caporali – che stazionavano nella zona.

In uno di quei campi è morto Satnam Singh, bracciante indiano sikh nell’azienda Agrilovato. Lunedì scorso il suo braccio è stato tranciato di netto da un macchinario agricolo. Satnam, impiegato senza un contratto regolare, è stato caricato su un furgone e scaricato davanti a casa. Insieme al corpo c’era una cassetta con il suo braccio. Il bracciante sikh è morto mercoledì, dopo due giorni di agonia. Molto probabilmente si sarebbe salvato se il suo padrone avesse provveduto al soccorso. Non è stato solo un incidente sul lavoro, è stata un’uccisione per sfruttamento. Compiuta da persone per cui conta solo il denaro: la vita umana non vale nulla.

