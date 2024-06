Skymetro, Tursi vara il progetto aggiornato: ecco la nuova stazione di Brignole Sant’Agata

Genova. Una nuova stazione lungo il Bisagno a Sant’Agata, sviluppata tutta davanti ai palazzi medievali di Borgo Incrociati, collegata a Brignole con una passerella pedonale. È la novità principale del progetto aggiornato dello Skymetro, la futura linea metropolitana sopraelevata in Valbisagno, che il Comune di Genova ha pubblicato per la riapertura della conferenza dei servizi dopo le modifiche concordate col Consiglio superiore dei lavori pubblici. Altra modifica importante è la cancellazione di quasi tutti i parcheggi di interscambio previsti in origine: rimarranno solo 90 posti auto a Molassana, mentre sono state completamente stralciate le aree di Staglieno e Gavette.

In verità nessuna sorpresa: mentre il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto da Systra e Italferr passava la valutazione d’impatto ambientale a marzo con una lunga serie di suggerimenti e prescrizioni, la giunta Bucci aveva già annunciato che era allo studio un’alternativa per eliminare il problematico ponte obliquo sul Bisagno, contestato proprio dai tecnici del ministero dei Trasporti. Ecco dunque la soluzione: rendere lo Skymetro una linea indipendente dalla metropolitana esistente, mantenendo comunque un collegamento con una coppia di binari di servizio per consentire la manovra di inversione e l’arrivo delle vetture dal deposito di Dinegro. In questo modo Sant’Agata sarà a tutti gli effetti un capolinea, con cambio treno obbligatorio per chi vorrà proseguire verso le altre destinazioni.

