“Spezia, quale futuro ?”, convegno con Cesaretto, Sgherri, Acquaviva, Micarelli e Ghiglione

“Spezia quale futuro” è il tema di un convegno di studio del Movimento cristiano che si terrà martedì 25 giugno, con inizio alle 17, nel salone della Provincia. Dopo i saluti iniziali del sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e del presidente provinciale del Movimento Giorgio Scotto, introdurrà i lavori Egidio Banti, giornalista e componente del consiglio direttivo. Questi gli interventi previsti: Alessandro Casaretto, architetto e presidente regionale Mcl (“Una visione ‘ligure’ del porto spezzino”), Roberto Sgherri, presidente Fondazione Its (“Legami tra ricerca e industria”), Pier Francesco Acquaviva, direttore risorse umane della società “San Lorenzo” (“Il futuro della nautica”), Attilio Ghiglione, Fondazione “San Lorenzo” (“Formazione e progetti dei giovani”), Rita Micarelli, architetto e docente universitaria in Canada (“Una proposta per il Golfo”).

