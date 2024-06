Un turista spagnolo di 54 anni è stato soccorso questo pomeriggio lungo il sentiero tra Vernazza e Monterosso. L’uomo ha accusato un problema e nel frangente è caduto battendo la testa; è quindi scattata la chiamata al 118. Sul posto la squadra di presidio alle Cinque Terre del Soccorso alpino e speleologico Liguria, con personale medico, e la Pubblica assistenza Croce bianca di Monterosso. Il 54enne, che non ha mai perso conoscenza, è stato medicato e stabilizzato in loco, per poi essere recuperato dall’elisoccorso Drago dei Vigiloi del fuoco e portato dal velivolo all’ospedale della Spezia per accertamenti.

L’articolo Turista spagnolo soccorso lungo il sentiero e portato al Sant’Andrea in elicottero proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com