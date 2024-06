A Loano torna la “Cena in Bianco”, la serata “total white” all’insegna della condivisione e dell’ecologia

Loano. Torna a Loano la “Cena in Bianco”, evento nato a Parigi con il format Unconventional Dinner e quindi esportato in tutte le grandi città del mondo. La manifestazione, organizzata da Pro Loco Loano (con le socie Lara Lomuscio e Daniela Crudo Panizza) e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune, si terrà il prossimo 4 luglio in piazza Italia.

Le regole per partecipare sono semplici: tutto è all’insegna delle E di etica, eleganza, estetica, ecologia ed educazione.

