Albenga, Bruno Robello de Filippis sulle dimissioni di Cristina Porro

Albenga. Cara Cristina te lo devo, non ci siamo parlati per anni, diverse vedute e diversi stili di vita (il mio ovviamente peggiore rispetto al tuo), frequentazioni diverse (li ce la giocavamo), complice anche quella famosa sera in un noto locale di Albenga, dove ho dato un pò di matto e insultato te, Sara Foscolo e non ho trattato molto bene il mio grande amico Giancarlo Canepa.

Devo essere sincero, anche allora sei stata una Signora, non rispondendo alle mie offese politiche e giustamente trattandomi con distacco. Ci siamo riavvicinati dopo molto tempo sotto le elezioni, credo, ma è un mio pensiero, perché io ti stavo sull’ anima ma il mio avversario a Garlenda di più, clamorosamente ti ho vista più serena e disponibile del solito, forse ci avevi visto lungo sul tuo percorso nella Lega, passata dal tanto percento al quasi nulla percento.

» leggi tutto su www.ivg.it