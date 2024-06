Albenga, il governo nomina il commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura

Albenga. Con la nomina da parte del Governo del Commissario Straordinario Maurizio Falco, riprenderà, anche ad Albenga, l’iter degli interventi per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Quanto successo a Latina dove Satnam Singh, bracciante indiano, è morto dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro nell’azienda agricola nella quale lavorava, riporta l’attenzione su un argomento che fortunatamente appare molto lontano dalla nostra realtà, ma al quale è necessario prestare la massima attenzione. Quanto accaduto è specchio di una realtà disumana sulla quale è necessario intervenire in maniera organica. Le misure previste per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura sono importanti proprio a tal fine. È drammatico come vi sia stata una sostanziale inerzia su questo delicato tema per più di due anni. Fortunatamente la nomina del Prefetto di Latina Maurizio Falco come Commissario Straordinario darà nuovo impulso al progetto. Contatterò immediatamente il Commissario Falco per chiedere che i 4 milioni di euro destinati al nostro comune vengano immediatamente erogati per dare avvio al progetto, che già abbiamo predisposto, per il recupero di una parte dell’ex Ospedale (Casa Cichero) e di un’immobile abbandonato a Campochiesa in Reg. Rapalline (la casa dei Marescialli)”.

