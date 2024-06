Avantinsieme: “No ai nuovi negrieri: occorrono azioni tempestive di controllo e leggi che pongano fine a questa vergogna”

“Un corpo agonizzante gettato lì, alla chetichella, con a fianco il braccio amputato, senza pietà. Senza neppure quel velo di pietà che si rivolge agli animali che vengono investiti dalle automobili. Questo ha fatto un “imprenditore agricolo” perché non voleva grane, perché non voleva che le autorità andassero a controllare ciò che avviene nella sua azienda: sfruttamento schiavistico, lavoro in nero, nessuna attenzione alla sicurezza.

A questo orrore segue la dichiarazione di un padre che giustifica gli atti ignobili del proprio figlio con parole prive di pathos che vorrebbero scaricare le responsabilità sulla vittima; parole che i canali Rai ci hanno ritrasmesso ad ogni edizione come un mantra sinistramente finalizzato a distogliere l’attenzione degli ascoltatori dall’orrore compiuto.

La nostra agricoltura poggia anche sullo sfruttamento di queste “non persone”, sfruttamento che arricchisce pochi, rafforza le mafie, e che certo non favorisce il calmieramento dei prezzi della frutta e della verdura.

Questa ferocia quotidiana non è accettabile, questo chiudere gli occhi da parte dei controllori non è degno di una repubblica fondata sul lavoro e non sullo sfruttamento. Questi negrieri, che si fanno chiamare imprenditori agricoli, sono i degni eredi di quegli italiani brava gente, che andavano ad ammazzare e sfruttare in Etiopia, in Libia e in Eritrea. La ferocia coloniale è rimasta nelle nostre campagne. E le faccette nere di un tempo oggi sono uomini e donne asiatici e africani da usare a buon mercato.

Noi di Avantinsieme, tanto inorriditi quanto sdegnati chiediamo azioni tempestive di indagine di controllo ed interventi legislativi che pongano fine a questa vergogna. Chiediamo agli imprenditori agricoli onesti di isolare e denunciare quelli che si comportano da negrieri. Perciò invitiamo alla immediata mobilitazione tutte le forze politiche e sindacali: non si deve morire né in mare né nei campi sfruttati da mercanti di schiavi che sembrano emergere da un passato lontano e che invece sono tra noi. Abbiamo aderito alla manifestazione sindacale e a quella organizzata dalla comunità indiana: non lasciamoli soli!”.

Avantinsieme La Spezia

