Calcio, Gasparlin pronto a tornare in pista: vicino l’accordo con il Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Una nuova avventura in vista per mister Roberto Gasparlin. Dopo lo scossone che nel weekend ha visto le triplici dimissioni di Castiglione, Ponte e Scannapieco, il presidente del Borgio Verezzi Fabio Cordiale avrebbe scelto di affidare la panchina del sodalizio rossoblù all’ex tecnico di Murialdo e Albissole.

L’incontro decisivo dovrebbe avvenire domani. Nel frattempo per Gasparlin è arrivato uno splendido attestato di stima proprio da parte del Murialdo, squadra che sotto la sua guida ha dato vita ad un vero e proprio exploit senza precedenti. Di seguito ecco il messaggio pubblicato dalla società valligiana attraverso i suoi profili social: “Ci prendiamo un momento per esprimere la nostra più sincera gratitudine a Roberto Gasparlin per l’impegno, la dedizione e la passione che ha dimostrato come allenatore della nostra squadra di calcio durante questa stagione.

