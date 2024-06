Calcio, Promozione. Semperboni e Romeo per sempre: prosegue il legame con il Legino

Savona. Una “love story” senza fine. Dopo aver superato le 300 presenze con la maglia del Legino sarà ancora Roberto Semperboni a guidare la difesa verdeblù in vista della prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club per cui il calciatore milita dalla stagione 2012/2013.

Di seguito ecco il comunicato pubblicato dal Legino: “La società annuncia di aver trovato l’accordo con il difensore Roberto Semperboni per un rinnovo fino a giugno 2025. Il recordman di presenze in maglia verdeblù è la prima riconferma annunciata per la prossima stagione di Promozione. Auguriamo a Roberto un buon lavoro e non vediamo l’ora di vederlo in campo”.

