Chiavari. Interventi nei quartieri, Messuti risponde a Garibaldi: “Forse vive in un’altra città”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Ri, Sampierdicanne, Maxena e Caperana. Sono solo alcuni dei quartieri di Chiavari, e non periferie, oggetto di intervento da parte della nostra amministrazione. Forse la consigliera Silvia Garibaldi vive in un’altra città, oppure ha poca memoria di ciò che è stato realizzato e presta poca attenzione a quanto è in corso di costruzione. Ha cambiato talmente tante casacche che probabilmente ha perso l’orientamento – risponde così il sindaco Federico Messuti – Questa settimana inizierà la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Sanfront, fino all’incrocio con via Piacenza, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza della zona. Mentre il prossimo 12 luglio scadrà il termine per presentare le offerte per i 32 parcheggi liberi e gratuiti di viale Pio X, un investimento pari a 197.243,31 euro. Sempre a Ri Basso è stato affidato il progetto esecutivo del centro polifunzionale di piazza Del Buono, che verrà depositato a breve per poi procedere con la gara. Nascerà una nuova struttura a servizio della comunità, con spazi per tutte le età e servizi igienici: un’opera del valore di 873 mila euro. Poi l’acquisizione della strada interpoderale di Ri Alto e di quella di Caperana Case Sparse, quartiere in cui stiamo realizzando anche gli orti urbani, un’iniziativa dall’alto valore sociale che ha riscosso un grande successo tra i cittadini – aggiunge Messuti – A Sampierdicanne va avanti anche il progetto per la costruzione di un campo da calcio pubblico nell’area del Chiarella, ed è in fase di studio il rifacimento dei giardini Fele. Abbiamo, infine, investito 311 mila euro per il consolidamento stradale di Maxena e richiesto un finanziamento per i lavori del secondo lotto del Palazzetto dello Sport”.

