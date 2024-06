Chiusura di stagione al bacio per la Tiger Karate di Sarzana

Nella serata di sabato scorso, con una eccezionale presenza di pubblico, in piazza Matteotti a Sarzana, per il secondo anno consecutivo, la Tiger karate team ha presentato il saggio finale di stagione, incentrato sul tema dei sogni, per far eco al sogno delle due allenatrici Sara Bernardini e Martina Iacovone, che lo scorso Settembre, sono riuscite ad aprire una palestra tutta loro, la struttura di Via del Murello sempre a Sarzana. È stato il coronamento di un progetto iniziato qualche anno prima quando decisero di creare una squadra propria. Lo spettacolo si è svolto in maniera molto dinamica, dando spazio a tutti gli atleti, dai più piccoli del gioco karate, ai pre-agonisti, agli agonisti più esperti.

È stato presentato il karate nelle due specialità Kata/forma (stile Shotokan e stile Shito ryu) e Kumite/combattimento controllato e si sono potute apprezzare le esibizioni delle altre discipline presenti in Palestra, come la ginnastica ritmica con le sue piccole atlete, l’Aikido e il judo con i loro esperti maestri. Applausi a non finire ha ricevuto la chiusura del saggio con l’esibizione delle tre insegnanti. Il weekend per gli atleti della Tiger è proseguito nella mattinata di domenica con gli esami di cintura di 80 esaminandi e si è concluso con la cena sociale di atleti e genitori presso il ristorante di Marina 3B.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com