Cibo, vino e web: l’Italia tra tradizioni centenarie e nuove tecnologie

Golosi, appassionati ma attenti alla salute: è questo il resoconto che si può delineare dagli studi condotti sul settore “food&beverage” in Italia. Nonostante la forte componente tradizionalista che caratterizza l’enogastronomia del Belpaese, negli ultimi anni il settore ha assistito a una forte spinta verso l’innovazione. Questo ha portato a un vero e propri exploit di offerta e domanda tale da aver influito positivamente anche sui risultati di esportazioni all’estero.

Sono arrivati centinaia di nuovi eCommerce, specializzati in vendita di prodotti alimentari, artigianali o vinicoli e, con essi, è arrivata una forte domanda di esperti in Digital Marketing per coprire queste nuove esigenze. Il settore food, in particolare, è quello che più tra tutti beneficia della fotografia e delle immagini, specialmente sui social. Se si sta quindi pensando di dare una smossa ai fatturati attirando nuovi clienti, forse è il caso di ripartire proprio dall’immagine del brand attraverso uno shooting fotografico Milano. Vediamo quali sono i principali trend del settore da cui prendere ispirazione.

