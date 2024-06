Finale Ligure, stretta nei centri storici a bazar e negozi etnici

Finale Ligure. Stretta sui bazar e i negozi etnici nei centri storici a Finale Ligure. Obiettivo: maggiore decoro e qualità dei prodotti in vendita, a partire dal Made in Italy, e contrastare la vendita all’ingrosso di esercizi non specializzati.

Lo ha stabilito una delibera di giunta comunale, nella quale è stato approvato l’atto d’indirizzo per conferire il mandato ufficiale al sindaco Angelo Berlangieri di avviare la procedura per l’adozione dell’Intesa con la Regione Liguria, prevista dall’art. 26 quater della Legge Regionale n.1 del 2 gennaio 2007, finalizzata a prevedere, ai sensi dell’art.31 comma 2 del DL 201/2011, “limitazioni, per la tutela della sicurezza, del decoro urbano e delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici, alle nuove aperture di determinate attività commerciali nei centri di Marina, Borgo, Pia e Varigotti”.

