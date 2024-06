Giovedì alla Liberi Tutti la presentazione del libro “Mi prendo un’altra vita” di Maurizio Portoghese

Giovedì 27 giugno alle 18.30 alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo si terrà la presentazione del libro “Mi prendo un’altra vita” di Maurizio Portoghese (CTL EDitore Livorno).

Negli anni 60 la città di Marsiglia era agli occhi di un bambino un grande luna park. Stéphane sognava di diventare qualcuno di importante, non gli interessava se legalmente o illegalmente, lui, la vita dei suoi genitori non la voleva fare. Un incontro speciale lo condurrà ad avvicinarsi a un’organizzazione criminale, prima come giocatore di poker e poi come trafficante, facendosi strada fino a raggiungere l’apice. Stretto da un cerchio che si stringe attorno a sé, sparisce come un illusionista, cambiando identità, prendendo il nome di Xavier e un nuovo modo di vivere. Ma la realtà e il passato corrono allineati come i binari della ferrovia. Chissà se riusciranno a incontrarsi.

