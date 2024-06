Il Cisita indice il corso da Meccanico Motorista Navale. Da domani le iscrizioni

C’è tempo fino al 23 luglio per partecipare al bando di promozione per il corso di Meccanico Motorista Navale (Cod. Operazione: ARGE23-816-MAREPSS/2) con destinatari dieci soggetti disoccupati e inattivi, che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione e formazione, qualificati percorsi triennali IeFP, diplomati di scuola secondaria superiore residenti o domiciliati in Regione Liguria. L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 198/2006. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere tale percentuale. Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. Durata prevista 600 ore di cui 420 ore di teoria e attività pratiche di laboratorio e 180 ore di stage/tirocinio curriculare. .

La presente operazione è perfettamente coerente con il SEP 10 trattandosi di figura professionale tipica del comparto navalmeccanico e cantieristico locale. La forte caratterizzazione territoriale della figura professionale consentirà, in fase di placement degli allievi, di fare riferimento non solo alle imprese che hanno manifestato il loro specifico interesse all’operazione proposta sono ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITALIA, INTERMARINE SPA, FRIGOIMPIANTI SRL ma anche a tutte quelle aziende del comparto che pur non impegnandosi specificatamente nel presente progetto evidenziano da sempre fabbisogni specifici di tale tipologia professionale. Il corso si terrà nelle aule didattiche presso CISITA – Formazione Superiore – Via del Molo 1/A – La Spezia – laboratorio attrezzati presso Arsenale M.M. – La Spezia.

