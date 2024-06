Genova. In una serata insolitamente fresca per essere all’inizio della stagione estiva il tradizionale falò di San Giovanni Battista ha riscaldato una piazza Matteotti affollata per la festa del santo patrono di Genova.

Centinaia le persone accorse per assistere all’accensione avvenuta allo scattare della mezzanotte. Molti hanno consegnato un biglietto che, secondo la tradizione, dovrebbe contenere ciò che si vuole allontanare dalla propria vita e simbolicamente ardere nel fuoco propiziatore.

