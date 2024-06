“Il Trovatore” di Giuseppe Verdi inaugura il Festival 20.24 Contaminazioni Liriche al Priamar

Savona. Sarà “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi, con la regia di Stefano Monti, ad inaugurare giovedì 27 giugno alle 21.15 e sabato 29 giugno alle 21.15 il “Festival 20.24 Contaminazioni Liriche” sulla Fortezza del Priamar di Savona promosso dal Teatro dell’Opera Giocosa di Savona.

Quella di Verdi è la seconda opera della cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi (preceduta da “Rigoletto” e seguita da “La traviata”). “Il trovatore” andò in scena al Teatro Apollo di Roma. Il libretto, in quattro parti e otto quadri, fu tratto dal dramma “El trovador “di Antonio Garcia Gutierrez e fu lo stesso Verdi a pensare che quel testo si sarebbe prestato a una riduzione per le scene liriche. Ne chiese dunque la riduzione a Cammarano che però morì prima di poter portare a termine l’incarico e il libretto fu ultimato da Leone Emanuele Bardare. Più volte il mondo della musicologia si è interrogato sulle ragioni che hanno decretato il successo “popolare” di un’opera complessa come Il trovatore. Quest’opera è certamente frutto di una serie di circostanze favorevoli: la maturità compositiva di Verdi unita alla sua creatività melodica, l’intreccio complesso e non lineare della trama sono i punti cardine del successo ma per molti altri “Il trovatore” rappresenta quell’apice in cui Verdi celebra i fasti del melodramma romantico superandone tutti i limiti e aprendo la strada a una nuova maniera di scrivere l’opera.

» leggi tutto su www.ivg.it