In corso il vertice politico a casa di Giovanni Toti: arrivati Piana, Giampedrone e Scajola

Liguria. E’ iniziato il primo degli incontri politici concessi dalla gip Paola Faggione al presidente (sospeso) della Liguria Giovanni Toti, arrestato e ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione. A casa di Toti ad Ameglia le auto con gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola e con il presidente ad interim Alessandro Piana sono arrivate alle 11, precedute dai mezzi della guardia di finanza.

La riunione si svolge sotto lo sguardo delle fiamme gialle nella villa di Toti ad Ameglia, in via Pisanello, frazione Cafaggio. Si tratta di un quartiere residenziale non lontano dal fiume Magra. La villa è al riparo da sguardi indiscreti, nascosta da una folta vegetazione e raggiungibile solo oltrepassando una cancellata. Davanti al cancello e alla strada privata che porta all’abitazione numerosi giornalisti. L’assessore Giampedrone abita poco distante, nella stessa via.

