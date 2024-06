L’amministrazione comunale presente al ricordo dei partigiani spezzini caduti a Spicciano

L’assessore Giulio Guerri è intervenuto in rappresentanza del sindaco Peracchini e dell’amministrazione comunale alla cerimonia dell’ottantesimo anniversario dell’uccisione dei partigiani spezzini Bruno Mezzani, Rino Battolini e Pierino Cozzani, avvenuta per mano della X Mas in località Spicciano, nel comune di Fivizzano.

I tre caduti avevano rispettivamente 18, 19 e 21 anni ed appartenevano al gruppo denominato banda “Marini”. Alla cerimonia hanno partecipato, insieme a cittadini e rappresentanti delle associazioni, il vicesindaco di Fivizzano Giovanni Junior Poleschi e il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni.

