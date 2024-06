Meteo incerto, cambia location dell’appuntamento di Santo Stefano con “Sarzana Lirica”

A causa del tempo incerto, il primo appuntamento con il Sarzana Lirica Festival “Fuori le mura”, previsto per domani, martedì 25 giugno e organizzato in collaborazione con il Comune di Santo Stefano Magra, cambia sede.

A fare da cornice alla selezione d’Opera del Trovatore di Giuseppe Verdi, non sarà più la piazza antistante la Chiesa di San Carlo a Ponzano Magra, ma il salone parrocchiale situato a fianco della Chiesa di Santo Stefano Magra.

Alle ore 21.30, il musicologo Massimo Arduino racconterà il capolavoro di Giuseppe Verdi mettendo in evidenza le arie e le pagine più famose dell’Opera. Ad interpretarle saranno i giovani talenti della lirica Magda Gallo, Benedetta Mazzetto, Ettore Chi Hoon Lee, Chuanqi Xu, accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta.

