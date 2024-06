Meteo, sulla Liguria ancora piogge diffuse con venti forti e temperature in calo. Possibile miglioramento da mercoledì

Liguria. La goccia fredda, responsabile del peggioramento in corso, continuerà a insistere sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, portando condizioni di instabilità diffusa sulla nostra regione fino almeno a metà settimana. Venti tesi, rovesci e un calo termico marcato caratterizzeranno la settimana entrante.

Secondo il Centro Limet, oggi lunedì 24 giugno avremo a partire dalla nottata rovesci che inizieranno ad interessare il levante ligure, in rapida estensione al centro-ponente della regione entro la mattinata; non si esclude qualche colpo di tuono nel periodo citato sullo spezzino. Dalle ore centrali, le precipitazioni si estenderanno anche al ponente regionale con possibili temporali e rovesci, più probabili sui versanti padani e sul comparto delle Alpi Marittime/Liguri. In serata possibile sventagliata temporalesca da est, con maggior interessamento del levante e delle zone interne, in evoluzione notturna verso il resto della regione.

