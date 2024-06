Pallacanestro Alassio, va in archivio il primo dei due camp a Calizzano

Calizzano. La Pallacanestro Alassio, come ogni anno, organizza due camp di basket a Calizzano e anche quest’anno i posti del primo turno, sono andati esauriti in pochissimi giorni a testimonianza della gran voglia di basket e socialità. Per il secondo ci sono ancora dei posti ma non tanti, “conviene affrettarsi” dicono dall’organizzazione.

Calizzano, come da 15 anni a questa parte, ha ospitato tutti i camperisti per cinque giorni all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora.

» leggi tutto su www.ivg.it