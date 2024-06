Passi avanti per Holm al Bologna, si tratta sulle cifre

A passi lenti Emil Holm si avvicina al Bologna, ma l’operazione con lo Spezia non è ancora conclusa. È quanto ci racconta il pomeriggio di oggi, dopo un lungo incontro tra gli uomini mercato delle due squadre, Eduardo Macia e Giovanni Sartori. Dopo i primi contatti degli scorsi giorni, in cui il Bologna aveva palesato il suo interesse per lo svedese, oggi è andato in scena il tête-à-tête tra le parti, che ha portato ad un buon avvicinamento tra domanda e offerta.

Come detto, l’accordo definitivo non è ancora stato trovato, con una lieve discrepanza emersa per le cifre finali che porteranno al trasferimento dell’esterno svedese, rientrato allo Spezia dopo l’anno di prestito all’Atalanta. Si tratta sulla base di otto milioni di euro, gli stessi che i bergamaschi avrebbero dovuto versare allo Spezia in caso di riscatto di Holm, poi non avvenuto. Al momento non si parla di inserimento di contropartite tecniche nell’affare, con il giovane attaccante Antonio Raimondo, a cui le Aquile sono interessate, che negli scorsi giorni ha raffreddato la pista. Se lo Spezia dovesse voler affondare per l’ex Ternana, lo farebbe parallelamente alla trattativa per Holm.

